El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en un ambiente luminoso y propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 15 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día fresco pero cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas, pero se espera que el tiempo se sienta más templado conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no debería resultar incómodo y podría contribuir a una sensación de bienestar en el ambiente. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 2 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 17:58, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.