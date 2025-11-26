El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas sean más agradables para disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda sentirse con mayor fuerza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:12, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.