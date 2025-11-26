El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 0 grados, especialmente en la madrugada, mientras que a medida que avance la mañana, se alcanzarán temperaturas más confortables, llegando hasta los 10 grados en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que se experimentarán, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas de mayor temperatura. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan más frías en los momentos de mayor intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y del entorno natural de Alcalá la Real.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo despejado y temperaturas agradables. Se aconseja a los habitantes de Alcalá la Real aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.