El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por el entorno natural de la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 7 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades familiares o deportivas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques y jardines de Alcalá.

El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso será a las 18:07, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de un día completo de actividades. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.