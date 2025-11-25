El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 25 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 14 y 15 grados. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve riesgo del 25% en las primeras horas de la mañana, que podría traer alguna llovizna ligera.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento cambie a dirección norte, su velocidad se mantendrá entre 9 y 20 km/h, lo que proporcionará un alivio ante la sensación de calor provocada por la humedad.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas posibilidades de que se despeje ligeramente en las horas de la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas más frescas de la tarde, junto con el viento, podrían hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y un leve riesgo de lloviznas en las primeras horas. Los habitantes del municipio deben prepararse para un día en el que la vestimenta adecuada será clave para mantenerse cómodos, considerando las altas temperaturas de la mañana y el descenso que se espera hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.