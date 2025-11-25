El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 70% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C durante la madrugada, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren, con cielos despejados predominando desde las 8:00 de la mañana hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

El viento soplará del suroeste en las primeras horas, con rachas que alcanzarán los 17 km/h, aumentando a 22 km/h a medida que el día avanza. A partir de las 11:00, el viento cambiará a dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, lo que podría aportar un alivio a la sensación térmica.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15°C, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente más soleado. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C a las 10:00 de la noche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de frío al caer la noche.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante el resto del día, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en la madrugada y al anochecer.

En resumen, Utrera experimentará un día con cielos mayormente despejados tras una mañana nublada y con lluvias ligeras. Las temperaturas serán frescas, y el viento del norte aportará un ligero alivio a la sensación térmica. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para el descenso de temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.