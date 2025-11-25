El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las condiciones sean de cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene que salir.

A medida que avance el día, la situación meteorológica mejorará gradualmente. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 8 grados hacia la tarde y la noche. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 97%, pero disminuirá a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 70% por la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Sin embargo, a medida que el viento se suaviza, la sensación térmica mejorará, especialmente durante las horas de sol.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que las condiciones de niebla en la mañana afecten la circulación, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance y el sol comience a brillar, la visibilidad mejorará notablemente.

La tarde se presentará con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de un paseo al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin el inconveniente de la lluvia. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un inicio lluvioso que dará paso a un tiempo más despejado y agradable, ideal para disfrutar de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.