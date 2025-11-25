El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que se mantenga predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación más confortable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h desde el suroeste. A lo largo de la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y disminuyendo su intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 5% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes, aunque no se anticipan eventos significativos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:08. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y cielos despejados sugiere que será un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.