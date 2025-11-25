El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más agradable a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa ligera que contribuirá a la sensación de confort.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos y actividades recreativas, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 5% de probabilidad en las primeras horas, pero se espera que esta disminuya a 0% en las horas posteriores. Esto refuerza la idea de que el día será tranquilo y sin interrupciones climáticas significativas.

En resumen, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.