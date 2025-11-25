El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

La jornada del 25 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 63% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que el día avance, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables hacia la tarde.

En cuanto al estado del cielo, se espera que permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Los momentos más frescos del día se registrarán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando la temperatura descenderá a 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de viento fuerte en esos momentos.

En resumen, el 25 de noviembre en La Rinconada se perfila como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo templado, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar el día para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.