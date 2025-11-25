El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.4 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, las lluvias disminuirán y el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. El viento soplará del oeste con velocidades que oscilarán entre 22 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, se espera que las condiciones mejoren gradualmente. A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y para el mediodía, la temperatura alcanzará los 15 grados . La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación de frescura se haga más agradable. El viento seguirá soplando del oeste, pero con una disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h.

En la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , con cielos mayormente despejados. La probabilidad de precipitaciones se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las lluvias cesen, la humedad seguirá siendo notable, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y el cielo se mantendrá despejado. La brisa del norte será suave, con velocidades que rondarán los 10 km/h, lo que hará que la noche sea fresca y propicia para actividades al aire libre. Los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un cielo estrellado, ideal para paseos nocturnos.

En resumen, el día de hoy en Puente Genil comenzará con lluvias ligeras y un cielo cubierto, pero mejorará a medida que avance la jornada, ofreciendo un tiempo más agradable y despejado por la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.