El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 4 mm en el periodo más lluvioso, que corresponde a la franja horaria de 4:00 a 5:00.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. Esto podría aportar algo de frescura al ambiente, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un cielo más despejado hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 6 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque el día será lluvioso, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que avance el día, se espera una ligera mejora en las condiciones meteorológicas, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.