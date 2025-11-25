El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, Pozoblanco se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera una bruma ligera que podría dificultar un poco la visibilidad, pero a medida que avance el día, la situación mejorará ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 11 grados , alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 10 grados. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 76% hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 70% de posibilidad de lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a lo largo del resto del día, no se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá que los habitantes de Pozoblanco realicen sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La lluvia, si se presenta, será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas de la tarde.

La visibilidad, aunque afectada por la bruma matutina, mejorará a medida que el día avance, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona. La salida del sol se producirá a las 08:11 y se ocultará a las 18:00, brindando un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas suaves y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, pero en general, las condiciones serán adecuadas para llevar a cabo actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.