El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente cubierto, aunque se espera que la lluvia sea escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con una ligera posibilidad de precipitación, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se registrará una lluvia de 0.6 mm. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con brumas y niebla en las horas más frescas de la mañana, especialmente entre las 03:00 y las 09:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados . En la madrugada, se prevé que la temperatura baje a 9 grados, aumentando gradualmente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 a 18 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría intensificar la percepción de frío.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h entre las 13:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la bruma y la niebla que se espera en las primeras horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 10% en las primeras horas del día, disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia al inicio del día, las condiciones mejorarán a medida que avance la jornada, permitiendo disfrutar de un cielo despejado en las horas centrales.

Los ciudadanos de Palma del Río pueden esperar un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos que darán paso a momentos más despejados hacia la tarde. Es recomendable llevar abrigo, especialmente en las primeras horas, y estar atentos a las condiciones del tiempo si se planea salir, ya que la niebla podría afectar la visibilidad en la mañana.

