El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, aunque con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una ligera precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, y se prevé que el sol brille con fuerza, dejando atrás la nubosidad.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura podría bajar hasta los 12 grados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 91% a medianoche, pero se espera que disminuya gradualmente, estabilizándose en torno al 64% durante la tarde.

El viento soplará desde el sur-oeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad constante de entre 10 y 18 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 30% de probabilidad de lluvia entre la 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Los Palacios y Villafranca se preparan para un día que, aunque comenzó con algunas nubes y ligeras lluvias, promete ser mayormente despejado y agradable. Los residentes podrán disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las temperaturas suaves y la disminución de la humedad a lo largo del día. Es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza del entorno, ya que el tiempo se presenta favorable para disfrutar de la naturaleza y de la vida cotidiana en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.