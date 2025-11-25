El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada durante este periodo se estima en 0.1 mm, lo que indica que no se espera un impacto significativo en las actividades diarias.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias serán menos probables en las horas posteriores. Entre las 7:00 y las 13:00, la probabilidad de lluvia disminuye al 15%, y se espera que el tiempo se mantenga nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

En la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, con una tendencia hacia condiciones más soleadas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La humedad también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.

La puesta de sol está programada para las 18:05, momento en el cual el cielo podría mostrar algunos claros, ofreciendo una vista agradable para aquellos que deseen disfrutar del ocaso. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Osuna se mantengan atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente, especialmente en esta época del año. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una tarde más despejada y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.