El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, especialmente entre las 00:00 y las 06:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15°C y 14°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 94% al inicio del día.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12°C en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, superando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá en torno a los 15 km/h por la tarde.

Durante la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con una transición hacia un tiempo más soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16°C, proporcionando un respiro del tiempo más frío de la mañana. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9°C hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad de que se presenten en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y se tornará más agradable hacia la tarde y la noche.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un tiempo más despejado y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las lluvias matutinas y disfrutar de un tiempo más templado a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.