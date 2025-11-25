El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, la situación meteorológica mejorará ligeramente, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana y descendiendo gradualmente a 8 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 77% hacia la noche.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la niebla y la bruma afecten la percepción en las primeras horas, especialmente entre las 5:00 y las 6:00, cuando la visibilidad podría verse reducida. Esto es importante para quienes necesiten desplazarse, ya que podría complicar la conducción.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero más tolerable. La probabilidad de tormentas es baja después de las 7:00, lo que sugiere que la tarde será más tranquila en términos de actividad eléctrica.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque la tarde podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.