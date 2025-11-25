El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avanza el día. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A partir de las 3 de la mañana, se prevé que el cielo comience a despejarse, alcanzando temperaturas de 15 grados.
Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, con un cielo mayormente despejado. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, llegando a los 12 grados a las 6 de la mañana y a los 11 grados entre las 7 y las 9 de la mañana.
El viento soplará desde el suroeste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 23 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo velocidades similares, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo del día, con 10 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 11 de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, aunque la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% a las 1 de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, llegando a los 13 grados a las 7 de la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
