El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total, pero la persistencia de la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 15 y 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito.

En resumen, Martos experimentará un día de clima invernal, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento. La vestimenta adecuada y la precaución en la conducción son esenciales para afrontar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.