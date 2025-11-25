El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían cesar, dando paso a un ambiente más seco. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
Durante la tarde, se espera que el cielo se mantenga nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados . La humedad comenzará a disminuir, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes. Las condiciones del viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h desde el norte, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.
La probabilidad de tormentas es baja durante el resto del día, con un 0% de probabilidad entre las 7:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más agradable.
En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas estables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, especialmente durante la mañana y la tarde, y que disfruten de un final de día más despejado y fresco.
