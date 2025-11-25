El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternan entre nubosos y despejados a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una transición a condiciones nubosas en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la tarde. La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica, aunque las condiciones seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas y el viento.

En resumen, el día se caracterizará por cielos mayormente despejados, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.