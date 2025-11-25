El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre cubierto y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas del día. Durante la madrugada y la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a despejarse, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, comenzando en torno a los 15 grados en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando a un 66% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de las horas. Sin embargo, hay un leve riesgo de chubascos aislados en la madrugada, aunque la probabilidad de tormenta se mantiene en un 25% entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones por precipitaciones.

El viento soplará desde el suroeste durante las primeras horas, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más bajas.

La salida del sol está prevista para las 08:12 y se ocultará a las 18:07, lo que proporcionará un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.