El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de bruma, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un día fresco.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A partir de la mañana, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados durante gran parte del día, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, con un 100% de probabilidad. Las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en este periodo. A partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque con cielos cubiertos.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 37 km/h en las primeras horas, lo que podría generar ráfagas más intensas. A medida que avance el día, la velocidad del viento irá disminuyendo, con ráfagas que rondarán entre los 6 y 23 km/h en las horas posteriores. Esto podría ofrecer un alivio temporal del frío, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.
A lo largo de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas horas de mayor claridad, pero sin que se descarten las nubes. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible presencia de nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día.
En resumen, Lucena experimentará un día fresco y nublado, con alta probabilidad de lluvias escasas en la mañana y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
