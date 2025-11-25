El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de bruma, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un día fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A partir de la mañana, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados durante gran parte del día, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, con un 100% de probabilidad. Las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en este periodo. A partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque con cielos cubiertos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 37 km/h en las primeras horas, lo que podría generar ráfagas más intensas. A medida que avance el día, la velocidad del viento irá disminuyendo, con ráfagas que rondarán entre los 6 y 23 km/h en las horas posteriores. Esto podría ofrecer un alivio temporal del frío, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas horas de mayor claridad, pero sin que se descarten las nubes. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible presencia de nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Lucena experimentará un día fresco y nublado, con alta probabilidad de lluvias escasas en la mañana y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.