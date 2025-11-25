El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantiene en torno a los 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanza el 91% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá muy nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las lluvias no serán significativas.

Durante la tarde, se espera que el tiempo mejore, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán hasta 18 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, y la humedad relativa bajará a un 40%, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se despeje, la bruma puede aparecer en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán nuevamente a 11 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que la noche será tranquila y propicia para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio nublado y fresco, seguido de una tarde más cálida y despejada, ideal para disfrutar del aire libre. La combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que la jornada sea placentera, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.