El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 87% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, la niebla será un fenómeno notable, afectando la visibilidad en las primeras horas. Se prevé que la niebla persista hasta las 8:00, cuando el cielo comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a intervalos nubosos. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 97% a las 9:00.

Durante la tarde, el tiempo mejorará significativamente, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 14 grados . La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 66% hacia el mediodía. Este cambio en las condiciones atmosféricas permitirá disfrutar de un ambiente más agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se relaje, se espera que la temperatura baje ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia el final del día. La dirección del viento cambiará a noreste en las horas de la tarde y noche, con velocidades que rondarán entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que las condiciones serán más estables a medida que avance el día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a 8 grados hacia las 11:00 de la noche.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, seguido de una mejora significativa en las condiciones climáticas, con cielos despejados y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la niebla matutina y disfrutar del tiempo más templado a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.