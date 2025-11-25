El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición, aunque las nubes seguirán presentes en menor medida.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas volverán a subir, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 95% a medianoche y un 99% a la 1 de la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Los ciudadanos pueden esperar un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.