El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura en este momento se sitúa en 16 grados , con una humedad relativa alta del 91%, lo que acentúa la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las probabilidades de lluvia disminuirán significativamente. Entre las 01:00 y las 07:00, no se anticipa precipitación, y la temperatura oscilará entre 17 y 16 grados . La humedad se mantendrá elevada, alcanzando un 89% a las 01:00 y un 93% a las 02:00, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

Durante la tarde, el tiempo se estabilizará, con cielos despejados a partir de las 06:00. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 09:00. La humedad relativa también disminuirá, bajando a un 88% a las 09:00 y continuando su descenso hasta un 64% hacia las 22:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente húmedo, se espera que la tarde sea más agradable.

El viento soplará del suroeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h, aumentando a 19 km/h entre las 01:00 y las 02:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h entre las 13:00 y las 14:00, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

Las probabilidades de tormenta son moderadas, con un 25% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, aunque se espera que esta probabilidad disminuya a cero en las horas posteriores. En general, se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 18 grados , lo que sugiere que los residentes de Lebrija deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.