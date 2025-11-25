El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y brumoso.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que descenderá ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, antes de descender nuevamente a 10 grados en la noche. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría hacer que la bruma y la humedad se sientan más intensas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos claros aparezcan, aunque la nubosidad seguirá predominando. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.