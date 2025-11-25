El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. A partir de las 6 de la mañana y hasta el final de la jornada, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 16 grados durante la madrugada y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 71% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco. Sin embargo, se ha registrado una posibilidad de precipitación ligera en la madrugada, aunque es poco probable que afecte las actividades diarias.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, pero se recomienda a quienes estén al aire libre que se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.