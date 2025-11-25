El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% a las 00:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno en la atmósfera.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá un predominio de nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados, con una humedad que irá disminuyendo gradualmente. A las 05:00 horas, la humedad alcanzará el 100%, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente, llegando a los 11 grados a las 08:00 horas.

Durante la tarde, el tiempo se estabilizará, con temperaturas que rondarán entre los 15 y 18 grados. La humedad seguirá disminuyendo, alcanzando un 48% a las 13:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé que a partir de las 19:00 horas, la temperatura vuelva a descender, alcanzando los 13 grados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 36 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento puede generar rachas fuertes, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría influir en la sensación térmica. A las 12:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 35 km/h.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque se espera que el resto de la jornada permanezca seco. La probabilidad de tormentas también es mínima, lo que sugiere que no habrá eventos climáticos severos que puedan afectar las actividades diarias.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque con un inicio algo nublado y una ligera brisa del norte. Es un día propicio para salir y disfrutar de la ciudad, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.