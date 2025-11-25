El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo de la mañana, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 83% hacia el mediodía, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los más sensibles a los cambios climáticos. A medida que el día avanza, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán estables y secas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille en su máximo esplendor antes de que se ponga a las 18:08. Esto ofrecerá una oportunidad para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la baja temperatura. En resumen, el día se presenta como una jornada fresca y mayormente nublada, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con un abrigo adecuado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.