El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.3 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 15 grados, descendiendo a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la posibilidad de que se mantenga la lluvia ligera. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% al caer la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde y noche. No se prevén tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas no serán severas.

Los amaneceres en Écija se producirán a las 08:10, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz diurna, aunque con un cielo mayormente nublado. En resumen, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, pero con una mejora en las condiciones hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.