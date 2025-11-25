El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en estado de "Cubierto" durante las primeras horas de la mañana, y "Muy nuboso" en la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en la tarde, aunque las nubes seguirán presentes en el horizonte.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 16 grados a las 00:00 y 01:00 horas, y descendiendo a 15 grados entre las 02:00 y 03:00 horas. A partir de las 04:00 horas, la temperatura se estabilizará en 15 grados, bajando a 14 grados en la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando los 18 grados entre las 15:00 y 16:00 horas, antes de descender nuevamente a 17 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a la medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un ambiente seco. La combinación de nubes y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.