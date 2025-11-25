El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo variado que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que las precipitaciones sean mínimas, con un total acumulado de 0.4 mm. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 25% durante la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los que planean actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados hacia el mediodía. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto puede contribuir a la sensación de frescura y a la formación de bruma y niebla en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 68% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, pero mejorará a medida que el sol se eleve y la temperatura aumente. Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar abrigo en la mañana y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y un leve riesgo de lluvias. Las condiciones mejorarán a medida que avance el día, ofreciendo un ambiente más templado y agradable para disfrutar de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.