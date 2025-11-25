El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se espera un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura será de 15 grados, descendiendo a 10 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 62% hacia el final de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación más cómoda, aunque la frescura del aire se mantendrá.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Las direcciones del viento variarán, predominando del suroeste y oeste en las primeras horas, y cambiando a norte hacia la tarde.

El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un día con una duración de luz solar razonable para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para paseos tranquilos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco debido a las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.