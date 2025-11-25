El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado en las horas centrales, aunque las nubes podrían volver a aparecer hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 14 grados en las primeras horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura volverá a bajar, alcanzando los 11 grados en las últimas horas del día. Es recomendable que los habitantes de Cartaya se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que el cielo puede variar a lo largo del día.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente cubierto con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un buen día para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.