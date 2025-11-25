El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con algunas horas de sol intercaladas con nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 20 y 35 km/h. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a dispersar las nubes y permitirá que el sol brille con más fuerza en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aunque no se esperan acumulaciones significativas. Esto significa que, en general, el día se desarrollará sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando el tiempo será más agradable.

La humedad relativa, que comenzará en un 94% al amanecer, irá disminuyendo a medida que avance el día, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en la tarde. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Carmona se preparen para un inicio de jornada fresco y húmedo, con la posibilidad de que el tiempo mejore a medida que se acerque la tarde. En resumen, un día variado en Carmona, con cielos cubiertos al inicio y un tiempo más despejado hacia el final del día, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.