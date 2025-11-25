El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo velocidades moderadas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día favorable para paseos y encuentros al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque comenzó con un cielo cubierto, se transformará en un ambiente más despejado y agradable. La combinación de temperaturas suaves, baja probabilidad de lluvia y vientos moderados hará que el día sea propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas sin preocupaciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que se despejará a lo largo del día, ofreciendo un respiro del frío y la humedad de las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.