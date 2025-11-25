El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en este periodo.

A medida que avance el día, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A partir de las 8:00, se prevé que la lluvia cese, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que, aunque las condiciones son propicias para la lluvia, no se anticipan tormentas severas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación y tormentas disminuye considerablemente, lo que permitirá que el cielo se despeje gradualmente.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, con lluvias ligeras que darán paso a un cielo más despejado hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque el viento será notable, no se esperan condiciones extremas. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la mañana, pero a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más agradable.

