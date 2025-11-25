El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.4 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A partir de las 7:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 16 y 19 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a un ambiente nublado y pesado. A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que sugiere que la noche será más tranquila en términos de precipitaciones.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo. El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días son cada vez más cortos a medida que nos acercamos al invierno.

Es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana. Se aconseja llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las condiciones mejorarán, aunque el cielo seguirá cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.