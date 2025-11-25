El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 15 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados hasta el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con un valor de 18 grados . Posteriormente, comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche que se anticipa despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Los vientos serán moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.