El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 04:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza un 80%. La temperatura en este momento se mantendrá alrededor de los 14 grados , con una humedad relativa alta que oscilará entre el 85% y el 91%, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 13 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 90% en su punto más alto.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, aunque se espera que la lluvia disminuya. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitación se reduce a cero entre las 13:00 y las 19:00, lo que permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de un respiro en cuanto a las lluvias. Sin embargo, la bruma podría persistir, especialmente en las zonas más húmedas de la ciudad.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante la mañana. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable en comparación con las primeras horas del día.

Por la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. Los habitantes de Bailén deben prepararse para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y niebla en la mañana, seguido de un periodo más tranquilo y despejado por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.