El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con un ambiente húmedo y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con lluvias que se intensificarán en los primeros periodos del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un inicio de jornada muy lluvioso.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 12 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío notable, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, las lluvias se tornarán más escasas, aunque el cielo permanecerá cubierto. La probabilidad de tormentas es del 30% en las primeras horas, lo que podría generar algunas descargas eléctricas, aunque se espera que la actividad tormentosa disminuya significativamente después de las 7:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con chubascos aislados que podrían aparecer, pero sin la intensidad de la mañana.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad elevada. Hacia la tarde, el viento se orientará hacia el norte, con velocidades más suaves que rondarán los 10 km/h.

La visibilidad se verá afectada por la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 7 grados hacia la medianoche, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. En resumen, un día de noviembre típico en Baeza, marcado por la lluvia y el frío, que invita a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.