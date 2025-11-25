El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, la niebla se hará presente, especialmente entre las 3 y las 4 de la madrugada, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. A partir de las 5 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, y se espera que las condiciones mejoren, con un cielo poco nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables. En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas, lo que indica que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas severas. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y se tornará más apacible.

En resumen, Baena experimentará un día con cielos cubiertos y lluvias ligeras en la mañana, mejorando hacia la tarde con cielos poco nubosos y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de visibilidad y prepararse para un día que, aunque comenzará húmedo, ofrecerá mejores condiciones a medida que avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.