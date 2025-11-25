El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El 25 de noviembre de 2025, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 11 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque estas no deberían afectar las actividades diarias. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, lo que sugiere que los residentes y visitantes de Ayamonte podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para el 25 de noviembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la ciudad o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.