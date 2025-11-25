El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 60% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica cambiará ligeramente. A partir de las 8:00, el cielo comenzará a despejarse, aunque se mantendrá algo nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados, con una humedad relativa que alcanzará su punto máximo en la mañana, superando el 90%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 4:00 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado. Sin embargo, la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas del día. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 39% hacia las 4:00 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento se estabilizará, rondando entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante todo el día, con un 25% de probabilidad en la mañana, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones inestables, la tarde ofrecerá un tiempo más tranquilo y agradable.

En resumen, Andújar experimentará un día variable, comenzando con cielos cubiertos y lluvias ligeras, pero mejorando hacia la tarde con temperaturas más cálidas y cielos despejados. Es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.