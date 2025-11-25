El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 17 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ningún momento del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-18 km/h durante la tarde y la noche. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

Los periodos de mayor actividad del viento se registran entre las 00:00 y las 06:00 horas, donde se alcanzarán las velocidades más altas. Sin embargo, a partir de la tarde, el viento se calmará, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y sin posibilidad de lluvia. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día. Los residentes pueden planificar sus actividades con la certeza de que no habrá precipitaciones, aunque deben estar preparados para el viento y la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.