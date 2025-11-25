El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de despejado, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura volverá a bajar, situándose en torno a los 12 grados. La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 49% por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, lo que sugiere que cualquier lluvia será mínima y esporádica. La situación se mantendrá estable, con un ambiente seco y sin tormentas a la vista.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 26 km/h en la mañana y aumentando a 40 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se espera que cambie a noroeste en las horas de la tarde.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando se registrarán las rachas más fuertes. Esto podría afectar a actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque no se anticipan lluvias significativas, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.