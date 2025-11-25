El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos que se alternarán con momentos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C al inicio del día, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12°C en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje en gran parte, especialmente en las horas centrales, donde las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 19°C. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose alrededor del 45% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tiendan a descender.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 11°C hacia el final del día, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias contra el frío.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades diarias con un abrigo ligero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.